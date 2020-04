Schläge, Gummigeschosse, Verhaftungen, sogar Vergewaltigungen: In einigen Staaten nutzen Regierungen und Sicherheitskräfte die Lage aus, um sich mehr Macht zu verschaffen, willkürlich zu bestrafen, die Menschen zu schikanieren oder Gewalt gegen sie auszuüben.

So wirft die Menschenrechtsorganisation Amnesty International insbesondere afrikanischen Regierungen vor, die Lage auszunutzen. "Die Sicherheitskräfte drohen im Kampf gegen Covid-19 zum Menschenrechtsrisiko zu werden", hieß es in einer Erklärung. In Südafrika etwa seien Gummigeschosse gegen Obdachlose eingesetzt worden. In Uganda hätten die Behörden Covid-19 zum Vorwand genommen, um Homosexuelle zu verhaften. Im Niger sei ein Journalist festgenommen worden, weil er über einen Corona-Verdachtsfall berichtet habe.



Auch "Reporter ohne Grenzen" meldet, dass Journalisten an ihrer Arbeit gehindert worden seien, als sie über das Virus berichten wollten. Die Organisation sprach von "Zensur, Einschüchterung und körperlicher Gewalt geworden" gegen Medienschaffende. In der Elfenbeinküste hätten zwei Journalisten jeweils rund 7.620 Euro Strafe zahlen müssen, da sie "Falschnachrichten" verbreitet hätten.

Berichte über Vergewaltigungen

Der französische Sender RFI berichtete, dass Sicherheitskräfte in Ruanda während der Ausgangssperre mehrere Frauen vergewaltigt und Bewohner von Armenvierteln verprügelt hätten. In Kenia wurde laut Medienberichten Ende März ein 13-jähriger Junge von der Polizei erschossen, auch in Uganda und Südafrika wurden mehrere Menschen getötet, weil sie sich nicht an die Corona-Regelungen gehalten haben sollen.



Die Organisation SOS-Kinderdorf kritisierte ebenfalls, dass in Armenvierteln in Afrika die Ausgangssperren teils mit massiver Gewalt durchgesetzt würden. Dies sei lebensbedrohlich für den ärmsten Teil der Bevölkerung. Denn wenn die Menschen die Slums nicht verlassen könnten, um Geld zu verdienen, drohe ihnen der Hungertod. "Ihnen bleibt nur die Wahl: am Coronavirus oder am Hunger zu sterben", so SOS-Kinderdorf.

Gewalt in indischen Slums

Auch in indischen Slums ist die Lage Berichten zufolge dramatisch. Denn auch dort gibt es - wie in den anderen Armenvierteln dieser Welt - nur wenige Wasseranschlüsse. Wegen der beengten Verhältnisse ist es fast unmöglich, in Quarantäne zu bleiben oder Abstandsregeln einzuhalten. Dennoch gilt im ganzen Land eine strikte Ausgangssperre, die unter anderem zu einer Massenflucht von Tagelöhnern aufs Land geführt hatte. Um die Menschen zu zwingen, zu Hause zu bleiben, scheuen Sicherheitskräfte in Indien ebenfalls nicht vor Gewalt zurück. Das zeigen Videos in sozialen Netzwerken. Zu sehen ist zum Beispiel, wie Polizisten Männer mit Schlagstöcken malträtieren oder Anwohner zwingen, sich gegenseitig zu ohrfeigen.



Nach Angaben der "Nationalen Kampagne gegen Folter" ist mindestens ein Mensch von Polizisten zu Tode geprügelt worden. Außerdem hätten Polizisten auf Menschenmengen geschossen oder Männer dazu gezwungen, wie Frösche zu springen. Im Norden von Indien, in der Stadt Chandigarh, seien Stadien quasi zu vorübergehenden Gefängnissen umfunktioniert worden.



Auch aus anderen Ländern gibt es Berichte darüber, wie der Staat die Corona-Krise ausnutzt. Das gilt auch für Europa - so hat sich Ungarns Regierungschef Orban mit weitreichenden Vollmachten ausstatten lassen. Er kann nun zeitlich unbefristet vorbei am Parlament per Dekret regieren. Neue Strafbestimmungen drohen Journalisten mit dem Gefängnis, wenn sie Tatsachen so wiedergeben, dass sie größere Menschengruppen "beunruhigen". Zudem nutzen mehrere Länder Überwachungsmöglichkeiten, die sie mit der Pandemie begründen. So müssen sich in der russischen Hauptstadt Moskau alle Infizierten fotografieren lassen. Damit soll laut Behörden eine Überwachung der Quarantäne sichergestellt werden.

