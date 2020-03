Viele soziale Dienste wie Reha-Einrichtungen, Seniorenzentren oder Behinderten-Werkstätten oder Träger von Kindertagesstätten könnten die Corona-Krise nicht überstehen.

Davor warnt Caritas-Präsident Neher. Die Bundesregierung nehme offensichtlich in Kauf, dass in den kommenden Wochen Anbieter in die Insolvenz gehen müssten, sagte er in Berlin. Der geplante Schutzschirm der Bundesregierung lasse die Bereiche der freien Wohlfahrtspflege aus. Die sozialen Dienste und Einrichtungen hätten keine ausreichenden Rücklagen, weil sie gemeinnützig seien. Auch Kurzarbeit sei für die meisten von ihnen keine Alternative. In seiner jetzigen Form habe dieser sogenannte Schutzschirm der Bundesregierung seinen Namen nicht verdient. Wenn die Dienste ihre Arbeit nicht weiter leisten könnten, bräche die soziale Infrastruktur in Deutschland auch für die Zeit nach Corona zusammen.



Auch die Diakonie und andere Wohlfahrtsverbände kritisieren die Pläne der Bundesregierung. Diakonie-Präsident Lilie betonte, in der freien Wohlfahrtspflege mit ihren Angeboten seien fast zwei Millionen Menschen beschäftigt, die die tägliche soziale Versorgung bundesweit sicherstellten. Gerade den kleinen und mittleren Einrichtungen könne innerhalb von Wochen "die Luft ausgehen".

"Das ist ein Skandal"

Auch der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Schneider, warnte, dass ohne staatliche Soforthilfe innerhalb kürzester Zeit eine Insolvenzwelle sozialer Einrichtungen drohe. Dass ausgerechnet in dem Bereich, wo es um Hilfe und Schutz für die Schwächsten in dieser Gesellschaft gehe, staatliche Hilfe in dieser Krisenzeit durch Teil der Bundesregierung blockiert würden, sei ein Skandal, führte Schneider aus.



Die Bundesministerien arbeiter derzeit an Gesetzen mit Rettungsmaßnahmen, die bereits kommende Woche beschlossen werden sollen. Mit einem umfassenden Schutzschirmen und Rechtsänderungen will die Regierung unter anderem Unternehmen retten, Beschäftigte und Eltern bei Kinderbetreuung vor großen Einkommensausfällen bewahren und Mieter vor Kündigungen schützen.