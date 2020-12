Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe fordert von den Kommunen mehr Unterstützung für Obdachlose in der Coronakrise.

Man befürchte, dass dieser Winter angesichts des Lockdowns für die Betroffenen noch gefährlicher werde, sagte Geschäftsführerin Rosenke der "Rheinischen Post". Das Angebot an Unterkünften sei derzeit oft knapper, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Rosenke forderte zudem mehr finanzielle Unterstützung für Coronatests. In den meisten Fällen müssten die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe die Kosten selbst finanzieren. Weder Bund, Länder noch Kommunen beteiligten sich ausreichend.



Seit 1991 sind nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft mindestens 320 Wohnungslose in Deutschland erfroren.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.