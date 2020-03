Die Zahl der bestätigten Coronavirusfälle in Deutschland ist auf 349 gestiegen. Das waren laut Robert Koch-Institut rund hundert mehr als am Vortag. Dennoch spricht sich der Deutsche Lehrerverband dagegen aus, flächendeckend Schulen zu schließen.

349 bestätigte Coronavirusfälle gibt es inzwischen in Deutschland. Das geht aus den aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervor. Die meisten Fälle gab es nach wie vor in Nordrhein-Westfalen. Dort wurden 175 bestätigte Infektionen gemeldet. In Baden-Württemberg sind es 65 und in Bayern 52. In anderen Bundesländern traten bislang meist Einzelfälle auf. Sachsen-Anhalt ist das einzige Land, in dem noch keine Coronainfektion nachgewiesen wurde.



In der Schweiz ist ein erster Patient an den Folgen der Corona-Infektion gestorben. RKI-Präsident Wieler sagte in Berlin, er rechne damit, dass es auch in Deutschland dazu kommen werde. Er erinnerte aber daran, dass in diesem Jahr bereits 200 Menschen an der Grippe gestorben seien. 119.280 Menschen haben sich mit dem Influenza-Virus infiziert.



Weltweit wurden bis Donnerstagfrüh rund 95.400 Infektionen mit Sars-CoV-19 gemeldet, mehr als 80.500 davon in China.

Lehrerverband warnt vor überzogenen Schritten

Der Deutsche Lehrerverband spricht sich gegen flächendeckende Schulschließungen nach dem Vorbild Italiens aus. Präsident Meidinger sagte im Deutschlandfunk, er halte einen solchen Schritt für überzogen. Zwar gebe es unter Schülern und Eltern große Verunsicherung und auch Ängste. Er sei aber gegen einen "Maßnahmen-Overkill" und plädiere vielmehr für Hygienemaßnahmen wie vermehrtes Händewaschen und Spender mit Desinfektionsmitteln.



Meidinger betonte, auch in Italien lägen derzeit die Infektionsketten außerhalb der Schulen. Auch stelle sich die Frage, wie lange sich solche Schließungen hinzögen und was dann etwa aus den demnächst anstehenden Abiturprüfungen würde.



Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Kultusministerin Hubig, wollte mögliche Schulschließungen zumindest nicht gänzlich ausschließen. Es gebe zahlreiche offene Frage, sagte sie im Deutschlandfunk mit Blick auf Klassenfahrten, Abiturprüfungen und den Schüleraustausch. Man werde beim nächsten Treffen der Kultusminister all diese Fragen besprechen. Auch Schulschließungen werde man erörtern, erklärte die SPD-Politikerin.



Aus Sicht des Virologen Alexander Kekulé würden nur noch 14-tägige "Coronaferien" helfen, die Ausbreitung des Virus in Deutschland einzudämmen.

Schulen jetzt auch im ganzen Iran geschlossen

Als bisher am stärksten in Europa betroffenes Land hat Italien wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus alle Schulen und Hochschulen bis mindestens Mitte des Monats geschlossen. Dieselbe Maßnahme wurde heute im Iran ergriffen. Wie die Regierung in Teheran mitteilte, gilt die Schließung aller Schulen und Hochschulen vorläufig bis zum 19. März. In einigen Provinzen sind Schulen und Unis schon seit knapp zwei Wochen nicht mehr geöffnet. Im Iran sind bislang mehr als 3.500 Infektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 107. Weltweit gehen derzeit nach Zahlen der Unesco insgesamt mehr als 300 Millionen Kinder wegen der Epidemien nicht in die Schule.

