In Deutschland breitet sich das Coronavirus weiter aus.

Das Robert Koch-Institut meldete zuletzt rund 18.600 Infizierte und 55 Tote. Das war im Tagesvergleich eine Zunahme um knapp 2.000 Fälle. Am Freitag betrug die Zunahme noch gut 2.700. Das RKI wies darauf hin, dass am Wochenende nicht aus allen Ämtern Daten übermittelt worden seien, so dass der tatsächliche Anstieg höher liegen könnte.



Die amerikanische Johns Hopkins Universität berichtet von mehr als 24.000 Infizierten in Deutschland. Diesen Angaben zufolge sind 92 Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit gestorben. Die unterschiedlichen Zahlen sind darauf zurückzuführen, dass verschiedene Datensätze verwendet werden.



Das Robert Koch Institut bezieht sich auf Meldungen der Gesundheitsämter und der zuständigen Ministerien der Bundesländer. Die von der Johns Hopkins Universität veröffentlichten Daten stammen von der Weltgesundheitsorganisation sowie von nationalen Einrichtungen.



Zur Eindämmung des Corona-Virus soll die Versammlungsfreiheit in Deutschland drastisch beschränkt werden. Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder einigten sich bei einer Telefonkonferenz darauf, Kontakte von mehr als zwei Personen bundesweit grundsätzlich zu verbieten. Bei dem Gespräch soll es zwischen den Ministerpräsidenten Laschet und Söder heftig gekracht haben.



Den Angaben zufolge sollen auch Restaurants und Gaststätten sowie Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios und Massagesalons in ganz Deutschland schließen. Unklar ist derzeit noch, ab wann die entsprechenden Rechtsverordnungen in Kraft treten - ab sofort oder von morgen an.

Krach zwischen Laschet und Söder

Bei den Beratungen gab es laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung einen heftigen Streit zwischen Laschet und dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Laschet attackierte Söder demnach massiv, weil dieser bereits am Freitag "ohne Absprache" mit dem Bund und den anderen Ländern eigene Maßnahmen mit Ausgangsbeschränkungen für Bayern verordnet hatte. Söder habe daraufhin damit gedroht, die Schalte zu verlassen.



An der Videokonferenz nahmen auch mehrere Bundesminister teil, deren Ressorts mit der Corona-Krise zu tun haben. Vor den Beratungen war unter anderem über mögliche bundesweite Ausgangsbeschränkungen diskutiert worden. Die Bundesregierung hatte angekündigt, weitere Schritte vom Verhalten der Bürger an diesem Wochenende abhängig zu machen.

Auch Sachsen verfügt Ausgangsbeschränkungen

Einige Bundesländer haben bereits Ausgangsbeschränkungen verhängt, darunter Bayern und das Saarland. Dort ist das Verlassen der Wohnung nur noch aus triftigen Gründen erlaubt. Dazu zählen etwa Einkäufe oder der Weg zur Arbeit. Weiterhin gestattet ist auch Bewegung an der frischen Luft, jedoch nicht in größeren Gruppen. Ab Mitternacht gelten ähnliche Beschränkungen auch in Sachsen, wie Landesinnenminister Wöller bekannt gab.



Nach Auskunft der Polizei in Bayern werden die Auflagen weitestgehend eingehalten. Bei den bisherigen Verstößen handele es sich nur um Einzelfälle, hieß es.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichten-Blog aufgelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Immer mehr Länder und Gemeinden verhängen Verbote oder andere Einschränkungen für den Aufenthalt im Freien. Welche Regeln es gibt, erklären wir in unserem Stück: Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus: Was darf man wo?



Die Coronavirus-Epidemie breitet sich weiter aus und der Bedarf an Tests steigt. Wann man sich testen lassen sollte und wie es geht, haben wir in unserem Artikel zusammengefasst: Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? Damit einher geht ein Testverfahren, dass sich zunehmend verbreitet: In Deutschland gibt es immer mehr Drive-In-Teststationen für das Coronavirus.



Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Experten sind sich uneinig, ob die aktuellen Zahlen über die Coronavirus-Infizierten die Realität widerspiegeln. Wir klären auf in unserem Stück: Hohe Dunkelziffer bei Coronavirus-Infektionen befürchtet.



Weltweit verfolgen die Länder sehr unterschiedliche Strategien. Die zentrale Frage ist: Was hilft gegen das Coronavirus? Durchseuchung oder totale soziale Distanzierung?



Gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 gibt es bislang keinen Impfstoff und auch keine Medikamente. Wie weit die Forschung ist, erklären wir hier: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus.



Angesichts zunehmender Grenzkontrollen und Ein- und Ausreisesperren können Sie hier nachlesen, wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt. Damit im Zusammenhang steht die Frage der Risikogebiete weltweit. Das Robert-Koch-Institut hat die Liste der Risikogebiete zuletzt mehrfach erweitert.



Afrikanische Länder meldeten lange relativ niedrige Infektionszahlen. Und das, obwohl viele der Staaten enge Kontakte zu China pflegen, wo das Virus ausgebrochen war. Hintergründe: Wie sich Afrika für das Coronavirus rüstet.



Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Welche Strategien verfolgen die Behörden? Was kann jede(r) tun, um sich zu schützen? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir in unserem Beitrag:Deutschland und das Coronavirus - Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Was exponentielles Wachstum für die Ausbreitung des Coronavirus bedeutet, was hilft, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und wann mit einer Entspannung der Lage zu rechnen ist: Diese Fragen beantworten wir in unserem Beitrag: Hygiene, Quarantäne, Geisterspiele: Warum die Maßnahmen gegen das Coronavirus so wichtig sind.



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten