In Brasilien hat die Zahl der Corona-Infektionen die Marke von sieben Millionen überschritten.

Dies teilte das Gesundheitsministerium in Brasilia mit. Einen neuen Höchststand gab es demnach auch bei den registrierten Neuinfektionen binnen 24 Stunden: es waren mehr als 70.000. Laut den Angaben der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität verzeichnet Brasilien weltweit die drittmeisten Ansteckungen nach den USA und Indien. Die Zahl ist wieder gestiegen, seit die Corona-Beschränkungen auf lokaler Ebene gelockert wurden.



Der brasilianische Präsident Bolsonaro hat die Gefahr durch das Virus immer wieder heruntergespielt und lehnt harte Einschränkungen ab. In der vergangenen Woche erklärte er, Brasilien stehe am Ende der Pandemie. In dem Land beträgt die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus fast 184.000. Hier liegt Brasilien im internationalen Vergleich an zweiter Stelle.

