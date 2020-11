In den USA ist erneut ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden.

Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore bekanntgab, wurden mehr als 123.000 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden registriert. Damit wurde der Rekordwert vom Vortag noch einmal deutlich übertroffen: Am Mittwoch waren knapp 100.000 Neuinfektionen bekanntgegeben worden.



Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungen liegt in den USA bei mehr als 9,6 Millionen, die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle bei knapp 235.000. Von den absoluten Zahlen her sind die Vereinigten Staaten das mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.