Die USA erzielen im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter deutliche Fortschritte.

Wie die Gesundheitsbehörde CDC in Atlanta mitteilte, sank die Zahl der täglichen Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus auf den niedrigsten Stand seit März vergangenen Jahres. Es waren demnach in der vergangenen Woche durchschnittlich 546 Tote pro Tag. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen war mit rund 17.700 so niedrig wie seit Juni nicht mehr.



In den USA ist die Corona-Impfkampagne weit vorangeschritten: Fast die Hälfte der Bevölkerung hat mindestens eine Corona-Impfdosis erhalten.

