In Brasilien hat die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind, die Schwelle von 70.000 überschritten.

Wie das Gesundheitsministerium in Brasilia mitteilte, starben in den vergangenen 24 Stunden 1.214 weitere Infizierte. Die Gesamtzahl der Toten beträgt nun fast 70.400. Das sind die zweitmeisten nach den USA. Gemessen an der Einwohnerzahl allerdings liegt das Land damit laut den Angaben der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität nur auf Platz neun der 20 am meisten betroffenen Staaten.



Der rechtsextreme brasilianische Präsident Bolsonaro ernannte heute den ehemaligen Armee-Oberleutnant und evangelikalen Priester Ribeiro zum neuen Gesundheitsminister. Er ist unter Bolsonaro bereits der vierte Politiker in diesem Amt. Sein Vorgänger Decotelli musste den Posten bereits nach wenigen Tagen wegen Vorwürfen räumen, seine akademische Vita gefälscht zu haben.



Bolsonaro verharmlost die Gefahren durch das Corona-Virus regelmäßig. Am vergangenen Dienstag hatte er bekanntgeben, selbst infiziert zu sein.