In Brasilien hat die Zahl der Corona-Toten die Schwelle von 70.000 überschritten.

Wie das Gesundheitsministerium in Brasilia mitteilte, starben in den vergangenen 24 Stunden 1.214 weitere Infizierte. Präsident Bolsonaro hatte am vergangenen Dienstag bekanntgeben, dass er selbst an Corona erkrankt ist. Insgesamt verharmlost er allerdings die Gefahr der Pandemie. Inzwischen ernannte Bolsonaro den ehemaligen Armee-Oberleutnant und evangelikalen Priester Ribeiro zum neuen Gesundheitsminister. Er ist bereits der vierte Politiker in diesem Amt, seit Bolsonaro an der Macht ist.