In Spanien gibt es nach gut drei Wochen Ausgangssperre offenbar Erfolge bei der Eindämmung der Corona-Pandemie.

Das Gesundheitsministerium in Madrid erklärte, binnen der letzten 24 Stunden seien etwa 6.000 Neuinfektionen verzeichnet worden. Am Tag davor seien es noch etwa 1.000 mehr gewesen. Insgesamt gibt es in Spanien nun 130.000 bekannte Ansteckungen. Auch die Zahl der neuen Todesfälle ging demnach zurück und lag bei 674. In den vergangenen neun Tagen waren es stets mehr als 800 Tote gewesen. Insgesamt starben rund 12.400 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. In dem Land soll die Ausgangsperre bis zum 26. April verlängert werden. Ungeachtet der positiven Entwicklung ist Spanien weiterhin weltweit eines der am stärksten von der Krise betroffenen Länder.

Spaniens Ministerpräsident Sánchez für mehr EU-Solidarität

Spaniens Ministerpräsident Sánchez hat die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zu Solidarität aufgerufen. Um im Kampf gegen die Corona-Krise nicht als Union zu scheitern, müsse die EU eine – so wörtlich – „Kriegswirtschaft“ auf die Beine stellen, forderte Sánchez in einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. In den vergangenen Wochen seien zwar wichtige Beschlüsse gefasst worden, wie das befristete Notfall-Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank oder das Kreditprogramm der EU-Kommission zur Finanzierung von Kurzarbeit. Dies alles sei aber nicht genug.

