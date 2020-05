Die Zahl der Mitarbeiter in Schlachtbetrieben, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, hat weiter zugenommen.

In einem Schlachthof in der Nähe von Pforzheim in Baden-Württemberg wurden rund 400 der 1.100 Mitarbeiter positiv getestet. Auch in dem Coesfelder Betrieb des Unternehmens Westfleisch, das wegen der Corona-Infektionen geschlossen wurde, ist die Zahl der bestätigten Fälle weiter gestiegen und liegt jetzt bei mehr als 250. In Nordrhein-Westfalen werden derzeit landesweit Virus-Tests in der Fleischbranche durchgeführt. Nach Angaben von Landesgesundheitsminister Laumann werden bis zu 20.000 Mitarbeiter überprüft. Dies sei die bisher größte Reihenuntersuchung in Deutschland in der Corona-Krise. Der CDU-Politiker sagte, er rechne damit, dass in drei bis vier Tagen belastbare Ergebnisse vorliegen werden.



Nachdem eine hohe Zahl von Corona-Infektionen in der Fleischindustrie bekannt geworden war, sind die Arbeitsbedingungen und die Wohnsituation der Beschäftigten in den Blickpunkt gerückt. In der Branche arbeiten viele Aushilfskräfte aus dem Ausland. Bei der Überprüfung der Unterkünfte von Arbeitern der Coesfelder Fabrik waren erhebliche Mängel beim Infektionsschutz festgestellt worden.

