In Spanien ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten auf mehr als 85.000 gestiegen.

Das teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Sie liegt damit höher als in China. Die Zahl der Toten wird mit 7.300 angegeben.



Die spanischen Behörden haben die Ausgehverbote nochmals verschärft. Von morgen an müssen viele Unternehmen schließen. Heute sind nur noch letzte unbedingt erforderliche Arbeiten erlaubt. Betroffen ist vor allem der Bausektor. Bis Mitte April sollen nur noch Angestellte von Krankenhäusern, Apotheken und lebenswichtigen Versorgern zur Arbeit gehen.