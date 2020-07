Am Wolfgangsee in Oberösterreich ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionsfälle auf 53 gestiegen.

Hunderte weitere Testergebnisse stehen noch aus und sollen heute im Verlauf des Tages vorliegen. Die Gesundheitsbehöden hatten Mitarbeiter von Tourismus-Betrieben, Gäste und Einheimische getestet. Nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA sind sieben Hotels, ein Restaurant und zwei Bars in St. Wolfgang von dem Coronaausbruch betroffen. Vor allem Praktikanten von Tourismusbetrieben haben sich mit dem Virus infiziert, sie hatten in mehreren Lokalen miteinander gefeiert.



Nach Auskunft des Tourismusverbands haben einige Urlaubsgäste ihre Ferien am Wolfgangsee inzwischen storniert oder abgebrochen. St. Wolfgang ist der wichtigste Touristenort Oberösterreichs. In einer durchschnittlichen Saison sind ein Drittel der Gäste Deutsche.