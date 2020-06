Die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland ist wegen der Corona-Krise im Mai auf 7,3 Millionen gestiegen.

Nach Angaben des Ifo-Instituts war die Zahl noch nie so hoch. Ursprünglich hätten die Unternehmen sogar 10,1 Millionen Beschäftigte angemeldet. Tatsächlich seien davon 71,6 Prozent in Kurzarbeit geschickt worden. Laut Institut sind im Gegensatz zur Finanzkrise von 2009 alle Wirtschaftszweige betroffen. Allein bei den wirtschaftsnahen Dienstleistern sind demnach 2,4 Millionen Menschen in Kurzarbeit, in der Industrie sind es 2,2 Millionen Beschäftigte und im Handel 1,3 Millionen.