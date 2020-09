Indien registriert inzwischen mehr als 4,2 Millionen nachgewiesene Corona-Infektionen und verzeichnet damit erstmals mehr Fälle als Brasilien.

Wie das indische Gesundheitsministerium mitteilte, stieg die Zahl der bestätigten Neu-Infektionen binnen eines Tages um 90.802. Das war der dritte Tageshöchstwert in Folge. Nur die USA haben mit 6,2 Millionen nachgewiesenen Ansteckungen noch mehr Fälle. Die Zahl der registrierten Corona-Toten liegt in Indien allerdings mit 71.642 deutlich niedriger. In den USA sind es laut Johns Hopkins Universität fast 189.000.



Trotz der steigenden Infektionszahlen fahren in Neu-Delhi und anderen indischen Städten nach monatelanger Schließung wieder die U-Bahnen. Am Mittwoch sollen in Delhi auch die Bars öffnen dürfen. Ministerpräsident Modi steht unter Druck, die in der Pandemie eingebrochene Wirtschaft wieder anzukurbeln.