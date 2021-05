Die Zahl der Beschäftigten in der Pflege ist während der Corona-Pandemie gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, gab es in der Gesundheits- und Altenpflege im Oktober 2020 1,77 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das seien gut 43.000 mehr als ein Jahr zuvor.

In den vergangenen fünf Jahren sei in der Pflege ein Beschäftigungsplus von 14 Prozent zu verzeichnen. Die Zahlen widersprechen damit früheren Angaben, nach denen sich während der Pandemie 9.000 Menschen vom Pflegeberuf abgewandt hätten. Diese Zahl könne man aus den Daten nicht bestätigen, sagte ein Sprecher der Bundesagentur. Zwar sei die Zahl der Pflegekräfte von März bis Juli 2020 um 0,5 Prozent gesunken. Dieser saisonale Rückgang sei aber jedes Jahr festzustellen und nicht vorwiegend durch die Pandemie bedingt.



Trotz der Entwicklung sei der Fachkräftebedarf in der Pflege erheblich. Medizinischer Fortschritt und höheres Durchschnittsalter führten zu einem erhöhten Bedarf. Aktuell gebe es deutlich mehr gemeldete Stellen für Fachkräfte als Arbeitslose. Man versuche, das Problem unter anderem durch Umschulungen und die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland in den Griff zu bekommen, erklärte der Sprecher der Bundesagentur weiter.

