In Deutschland ist ein sechster Mensch an den Folgen der Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben.

Es handelt sich um eine Patientin aus dem nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg, wie die Behörden mitteilten. Die Zahl der bestätigten Infektionen in der Bundesrepublik liegt nach Angaben der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität bei gut 2.000.



Nach der CDU hat auch die AfD ihren für Ende April geplanten Bundesparteitag in Offenburg wegen des Coronavirus verschoben. Dies habe der Bundesvorstand einstimmig beschlossen, sagte ein Sprecher. Ein neues Datum stehe noch nicht fest. Der Kongress war für den 24. und 25. April geplant. Die CDU verschob ihren ebenfalls für den 25. April in Berlin vorgesehenen Bundesparteitag auf unbestimmte Zeit. Die Delegierten sollten eigentlich über die Nachfolge von Parteichefin Kramp-Karrenbauer entscheiden.