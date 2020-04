Wegen der Einschränkungen im Zuge der Corona-Krise wird das ZDF erstmals einen katholischen Gottesdienst in der Osternacht übertragen.

Die Feierlichkeiten würden am kommenden Samstag ab 23 Uhr aus der Gotthard-Kapelle des Mainzer Doms gesendet, teilten das ZDF und das Bistum in Mainz mit. Die Übertragung soll zudem auf bei Twitter, Facebook und Youtube zu sehen sein. Dies gelte auch für einen evangelischen Gottesdienst, den das ZDF am Ostersonntag aus der Saalkirche in Ingelheim überträgt.



Zu diesem Schritt habe sich der Sender entschlossen, da in Deutschland zurzeit keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden könnten, hieß es.