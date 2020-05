In Spanien hat eine zehntägige Staatstrauer für die Opfer der Coronavirus-Pandemie begonnen.

Um 12 Uhr mittags fand eine landesweite Schweigeminute statt. Überall wurden die Fahnen auf Halbmast gesetzt. Am Regierungssitz in Madrid begleitete Ministerpräsident Sanchez die Zeremonie. Es ist die längste Staatstrauer in dem Land seit dem Ende der Franco-Diktatur.



Spanien ist einer der am schwersten von der Pandemie betroffenen Staaten der Welt. Offiziell sind dort mehr als 27.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.