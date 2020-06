Die durch die Corona-Krise verursachten neuen Staatsschulden sollten nach Ansicht von CDU-Generalsekretär Ziemiak bis 2030 abgebaut werden.

Bis dahin sollte die Staatsverschuldung wieder auf dem Stand der Vor-Corona-Zeit sein, sagte Ziemiak dem "Handelsblatt". Der Bund müsse so schnell wie möglich wieder einen Haushalt ohne Neuverschuldung erreichen. Die derzeitige Lage zeige, wie richtig die Politik der schwarzen Null in den vergangenen Jahren gewesen sei. Deutschland habe sich die Spielräume erarbeitet, um die es heute beneidet werde, meinte Ziemiak.



Bei führenden Rating-Agenturen behält Deutschland trotz der hohen Neuverschuldung seine Spitzenbonität. Nach Standard and Poor's und Moody's bekräftigte auch Fitch seine Bestnote für die Bundesrepublik. Man erwarte, dass das Haushaltsdefizit im kommenden Jahr im Falle einer wirtschaftlichen Erholung deutlich zurückgehen werde, hieß es. Die gute Bewertung hat zur Folge, dass Deutschland zu besonders günstigen Bedingungen Geld am Finanzmarkt aufnehmen kann.

