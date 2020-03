Die Grünen im NRW-Landtag fordern angesichts der Coronakrise Hilfen für Obdachlose.

Auch für sie brauche man einen Rettungsschirm, sagte Fraktionschefin Düker in einer Sondersitzung des Landtags. Das gelte gleichsam für allein lebende alte Menschen und die Armen in der Gesellschaft. Das Land dürfe in der Krise auch die Kommunen nicht allein lassen. Geraden den finanzschwachen Kommunen drohten jetzt neue Kassenkredite und Überschuldung.



Gestern hatte der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert zu Solidarität mit Obdachlosen aufgerufen. Menschen ohne festen Wohnsitz seien aufgrund der Corona-Pandemie und der Schutzvorkehrungen besonders gefährdet, erklärte er. Anlauf- und Hilfestellen wie Tafeln, Teestuben, Ausgabestellen für den Tagessatz an Unterstützungsgeld oder Schutzräume seien weitgehend geschlossen. Viele Obdachlose hätten eine chronische Erkrankung und seien daher besonders gefährdet, an einer Infektion zu sterben, führte Trabert aus. Andere wiesen darauf hin, dass aufgrund der Ausgangs-Beschränkungen weniger Menschen in der Öffentlichkeit seien, um kleinere Spenden zu geben.