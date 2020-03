Immer mehr europäische Staaten weiten ihre Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus aus.

Portugals Ministerpräsident Costa gab die Schließung aller Schulen bis zum Osterwochenende bekannt. Auch in Belgien wird es bis auf Weiteres keinen Unterricht geben. Eltern, die arbeiten müssen, können ihre Kinder aber weiterhin zur Betreuung in die Schulen schicken. Schließen müssen zudem alle Cafés, Restaurants und Diskotheken. In Frankreich bleiben bis auf Weiteres Schulen, Kitas und Universitäten geschlossen. Österreich verfügte die Schließung aller Skigebiete in Tirol ab Sonntagabend. Hintergrund ist eine Häufung von Infektionsfällen in dem Bundesland. Bulgariens Regierungschef Borissow will im Parlament die Verhängung eines Ausnahmezustands beantragen, um das Durchsetzen von Quarantäne-Maßnahmen zu erleichtern. Der Vatikan ordnete die Schließung aller Katholischen Kirchen in Rom bis zum 3. April an.



Zuvor hatte die italienische Regierung bereits verfügt, dass sämtliche Geschäfte außer Lebensmittelläden, Apotheken und Tankstellen geschlossen bleiben.