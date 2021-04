Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat sich angesichts der dritten Corona-Welle für einen kurzen harten Lockdown ausgesprochen. Ein solcher "Brücken-Lockdown" sei nötig, um die Infektionszahlen zu senken, sagte der CDU-Vorsitzende nach dem Besuch eines Impfzentrums in Aachen. Anschließend müssten die niedrigeren Zahlen durch Tests so lange gehalten werden, bis viele Menschen geimpft seien.

Laschet betonte, gebraucht würden noch weniger soziale Kontakte. Dies könne auch Ausgangsbeschränkungen in den Abend- und Nachtstunden bedeuten. Bei Kitas und Schulen müsse man sich auf das Notwendigste fokussieren, bei gleichzeitiger Absicherung durch flächendeckende und eng getaktete Tests. Auch im Bereich Homeoffice müsse mehr getan werden. Um die Maßnahmen schnell auf den Weg zu bringen, forderte Laschet, die für den 12. April geplante nächste Bund-Länder-Runde vorzuziehen.

Zuspruch und Ablehnung

Auch Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt verlangte von der Bundesregierung ein härteres Vorgehen gegen die Pandemie. Man benötige jetzt einen "radikalen Wellenbrecher", sagte sie der Zeitung "Die Welt". Die Grünen unterstützten dabei einen verbindlichen bundeseinheitlichen Stufenplan. Dieser sollte in das Infektionsschutzgesetz eingebettet und vom Bundestag beschlossen werden, so Göring-Eckardt.



Dagegen lehnte Berlins Regierender Bürgermeister Müller den Vorschlag ab. "Es ist, glaube ich, noch sehr viel unklar, was Herr Laschet damit meint", sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag dem ARD-Hauptstadtstudio. Laschets Vorschlag werfe viele Fragen auf. "Ein Brücken-Lockdown für eine Übergangszeit und dann mit welchen Maßnahmen? Und das soll so lange gelten, bis viele Menschen geimpft sind. Was heißt das alles?" Er glaube, da seien viele Überlegungen bei Laschet noch nicht abgeschlossen, erklärte Müller weiter. Und insofern ergebe es auch keinen Sinn, jetzt "vorfristig" zu einer Ministerpräsidentenkonferenz zusammenzukommen.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.