An der geplanten Corona-App für Deutschland wachsen parteiübergreifend Zweifel.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, so wie die App jetzt auf den Weg gebracht worden sei, bringe sie keine ausreichende Sicherheit. Wichtig für die Leute seien 1,50 Meter Abstand und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, betonte der CDU-Politiker.



Die Sprecherin der Grünen-Fraktion für Netzpolitik und Verbraucherschutz, Rößner, meinte, sie sehe in der App kein Allheimittel. Sie forderte ausreichende Testkapazitäten und eine intensive Begleitung der App durch das Gesundheitsamt.



Mit der Corona-App soll es möglich werden, dass Smartphone-Nutzer erfahren, wenn sie in der Nähe eines mit dem Coronavirus Infizierten waren. Der Start der Anwendung ist für Mitte Juni geplant.