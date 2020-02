Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa und Deutschland spricht die Bundesregierung von einer "neuen Situation".

Das Virus sei deutlich nähergerückt, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. In Nordrhein-Westfalen wurde eine zweite Infektion bestätigt. Nach Angaben der Uniklinik Düsseldorf handelt es sich um die Ehefrau des Patienten aus dem Kreis Heinsberg. Dieser wird derzeit in der Klinik behandelt; sein Zustand sei ernst, aber stabil. Auf Teneriffa müssen die Gäste des wegen eines Corona-Falls abgesperrten Hotels 14 Tage in Isolation bleiben. Das teilten die Behörden auf den Kanaren mit. Unter den Gästen sind auch zahlreiche Deutsche.



EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides rief die EU-Mitgliedstaaten auf, ihre Notfall-Pläne zu überprüfen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe plant derzeit keine gesonderten Maßnahmen und verweist auf seine generellen Empfehlungen für die private Notfallvorsorge, wie einen Lebensmittelvorrat für zehn Tage.



Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gab es erstmals mehr Neuinfektionen außerhalb als innerhalb Chinas. Die WHO stellte klar, dass man dennoch noch nicht von einer Pandemie sprechen könne.