Das Bundesinnenministerium hat eine Regelung zurückgenommen, nach der es Bundesbeschäftigten möglich gewesen wäre, bei Bahnfahrten einen zusätzlichen Sitzplatz zum Abstandhalten zu buchen.

Der Plan habe in der Öffentlichkeit für Irritationen gesorgt, erklärte ein Sprecher in Berlin. Zugleich verwies er darauf, dass derzeit Gespräche innerhalb der Bundesregierung liefen, welche Regelungen künftig für Dienstreisen im Personenverkehr gelten sollten.



Ein Schreiben des Bundesinnenministeriums hatte zuvor den Beschäftigten die Möglichkeit eröffnet, bei zwingend erforderlichen Dienstreisen einen benachbarten leeren Sitzplatz in der Bahn und einen freien Mittelplatz im Flugzeug zu buchen. So sollte laut Ministerium während der Corona-Pandemie ein größerer Abstand zu den Mitreisenden gewährleistet werden.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.