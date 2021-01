Das in Bayern verhängte Alkoholverbot im öffentlichen Raum ist nicht zulässig.

Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München entschieden. Demnach hat die Landesregierung mit der pauschal verhängten Regelung die Verordnungsermächtigung des Bundesgesetzgebers überschritten. Nach dem Infektionsschutzgesetz sei nur an bestimmten öffentlichen Plätzen ein Alkoholverbot vorgesehen, hieß es zur Begründung. Das Verbot war seit Mitte Dezember in Kraft. Mit der Entscheidung gab das Gericht dem Eilantrag einer Privatperson aus Regensburg statt.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.