Der Bund will sechs Projekte zur Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 mit rund 150 Millionen Euro unterstützen.

Das kündigte Forschungsministerin Karliczek in Berlin an. Es sollten Projekte bis zur Zulassung gefördert werden, die sich bereits in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung befänden. Geplant seien Studien sowohl mit mittelschwer als auch mit schwer bis hin zu kritisch erkrankten, beatmeten Patienten. Wann die Medikamente zur Verfügung stünden, sei noch offen, betonte die CDU-Politikerin.

