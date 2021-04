Indien erhält wegen des dortigen starken Anstiegs der Corona-Infektionen internationale Hilfe.

Die US-Regierung kündigte am Abend an, dem Land umgehend unteer anderem Medikamente, Schnelltests, Beatmungsgeräte und Schutzausrüstung zu schicken. Auch Frankreich und Großbritannien wollen Beatmungsgeräte zur Verfügung stellen. In Deutschland kündigte das Bundesverteidigungsministerium an, unter anderem eine mobile Anlage zur Herstellung von Sauerstoff zu liefern. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte zudem, die Staatengemeinschaft werde über das europäische Katastrophenschutzverfahren schnell auf ein Hilfsgesuch Indiens reagieren.



Das Land hat in den vergangenen Tagen Rekordwerte bei den Neuinfektionen verzeichnet. Es waren jeweils mehr als 300.000 täglich; die Zahl der täglichen Todesopfer lag zuletzt bei über 2.700. Die Krankenhäuser beklagen vor allem einen Mangel an medizinischem Sauerstoff für die Covid-Patienten. Die Entwicklung wird unter anderem auf die dortige Virus-Variante B.1.617 zurückgeführt, die von Experten als besorgniserregend eingestuft wird. Deutschland, Italien und inzwischen auch die Niederlande haben deshalb Einreisen aus Indien weitgehend untersagt.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.