Die Luftwaffe könnte zwei Spezialflugzeuge für den Transport von Intensivpatienten zur Verfügung stellen. (dpa/zwei Spezialflugzeuge für den Transport von Intensivpatienten)

Das bestätigte das Bundesgesundheitsministerium in Berlin. Der Covid-Einsatzleiter in Südtirol, Kaufmann, erklärte, trotz steigender Zahlen habe man noch Behandlungsplätze für Intensivpatienten frei. Deshalb sei es selbstverständlich, dass man helfe. Kaufmann erinnerte daran, dass in der ersten Pandemiewelle 2020 die Nachbarländer Patienten aus Italien, auch aus Südtirol, übernommen hätten.

Unterdessen bot die Luftwaffe Unterstützung bei möglichen Verlegungen von Patienten an. Ein Sprecher des Verteidigungsministerium sagte in Berlin, bislang liege aber noch keine Anfrage vor. Die Luftwaffe verfügt über zwei Spezialflugzeuge für den Transport von Intensivpatienten. Zudem gibt es Rettungshubschrauber des Militärs.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.