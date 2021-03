Nach den ersten vorsichtigen Lockerungen in der Pandemie ist die Zahl der Corona-Patienten auf Deutschlands Intensivstationen wieder angestiegen.

Das geht aus dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hervor. Danach liegt die Belastung mit mehr als 3000 belegten Betten im Moment erneut so hoch wie zu den Spitzenzeiten in der ersten Welle im Frühjahr 2020. Der Präsident der Organisation, Marx, äußerte sich besorgt. In den nächsten Wochen werde ein rasanter Anstieg der Intensiv-Patienten erwartet.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.