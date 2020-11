Eine Covid19-Erkrankung hat für die Betroffenen vielfach schwerwiegende Folgen, auch wenn sie sich bei der Arbeit infiziert haben. Was viele nicht wissen: Corona ist inzwischen grundsätzlich als Berufskrankheit anerkannt. Aus Sicht der Gewerkschaften bleibt da allerdings noch viel zu tun.

833.307 bestätigte Corona-Infektionen zählt das RKI seit dem Ausbruch der Pandemie, Stand heute. Viele dieser Menschen haben sich rasch erholt. Andere hingegen haben für längere Zeit Probleme und können für eine unterschiedliche lang Zeit nicht arbeiten.

Drei Viertel der Anträge anerkannt

21.700 Menschen haben in Deutschland bis Anfang November die Anerkennung von Covid 19 als Berufskrankheit beantragt. Wie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) dem Deutschlandfunk mitteilte, wurde in 12.760 Fällen bereits entschieden. Etwa drei Viertel der Anträge wurden anerkannt.

Im Blickpunkt steht derzeit der Gesundheitsbereich

Die DGUV informiert im Internet ausführlich über Covid 19 als Berufskrankheit. Sie betont, dass die Infektion mit Krankheitserregern generell vor allem im Gesundheitswesen zu den mit der Arbeit verbundenen Risiken gehört. Gemeint sind insbesondere Beschäftigte in stationären oder ambulanten medizinischen Einrichtungen und in Laboratorien. Ausdrücklich wendet sich die DGUV hier auch an ehrenamtliche Helfer und Helferinnen.

Gewerkschaften fordern Ausweitung

Der Gewerkschaft ver.di gehen die bisherigen Regelungen nicht weit genug. Sie fordert gemeinsam mit dem DGB, dass Covid 19 für Berufsgruppen und Tätigkeiten auch außerhalb des Gesundheitsbereichs als Berufskrankheit anerkannt wird. Schließlich könnten auch Pflegekräfte, Verkäuferinnen und viele andere sich im Job infizieren.

Die Anmeldung als Arbeitsunfall kann ein Ausweg sein

Katrin Willnecker ist bei ver.di für den Arbeits- und Gesundheitsschutz zuständig. Sie glaubt, dass die Anerkennung von Covid 19 als Berufskrankheit für zusätzliche Tätigkeiten und Berufsgruppen noch länger auf sich warten lassen wird. Sie sieht aber einen Ausweg: Betroffene können auch von Versicherungsleistungen profitieren, wenn eine Corona-Infektion als Arbeitsunfall eingestuft werde. So sei es zum Beispiel bei den massenhaften Infektionen in den Fleischfabriken von Tönnies geregelt worden, betont Willnecker.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.