Israel hat inmitten der Corona-Krise seinen Unabhängigkeitstag begangen.

In diesem Jahr flogen Kampfjets dabei über Krankenhäuser im ganzen Land. Die israelische Armee wollte so dem medizinischen Personal für seine Arbeit im Kampf gegen das Virus danken.



In Indien fordern Wirtschaftsvertreter eine Lockerung der seit fünf Wochen andauernden Ausganssperre. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, geht es den Firmen um die Konkurrenz zu Wettbewerbern aus China, die ihre Produktion längst wieder hochgefahren haben. Der Chef des indischen Pharmaunternehmens Biocon warnte, 30 bis 40 Millionen Arbeitsplätze auf dem Subkontinent könnten in diesem Jahr verloren gehen.



Einige hundert in Chile festsitzende Bolivianer können in ihre Heimat zurück. Die Arbeitsmigranten hatten sich vor zwei Wochen in Zelten vor dem bolivianischen Konsulat in Santiago in Quarantäne begeben. Nun haben die Regierungen beider Länder geklärt, dass die Menschen trotz der Grenzschließungen wieder nach Bolivien einreisen können.



Das Hilfswerk Care ist besorgt über die Abriegelung der Flüchtlingscamps Dadaab und Kakuma in Kenia. Besonders die Situation der mehr als 270.000 Menschen in Dadaab sei alarmierend, erklärte die Organisation in Bonn. Es fehle dort an medizinischer Betreuung. Die kenianische Regierung hatte die Abriegelung heute verfügt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Flüchtlinge stammen zumeist aus dem Nachbarland Somalia.



Die Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Pandemie könnten nach Ansicht der Vereinten Nationen zu sieben Millionen nicht geplanten Schwangerschaften führen. Fast 50 Millionen Frauen in ärmeren Ländern hätten wegen unterbrochener Lieferketten keinen Zugang zu modernen Verhütungsmitteln mehr, erkläre der Bevölkerungsfonds der UNO in New York. Zu befürchten sei auch eine Zunahme von Gewalt gegen Frauen und der Verheiratung von Mädchen.