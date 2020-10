Halloween wird seit Jahren auch in Deutschland immer beliebter. Doch diesmal könnte die Angst vor der Pandemie stärker sein als der schöne Schauer. Für ältere Traditionen wie den Martinszug dürfte es in diesem Jahr ebenfalls eng werden.

Für Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ist die Sache klar. Die SPD-Politikerin rief die Eltern dazu auf, ihre Kinder zu Halloween am Abend des 31. Oktober nicht von Haustür zu Haustür gehen zu lassen. "Auch wenn das für Kinder und Jugendliche sehr traurig ist, aber Halloween, so wie sie es kennen, das geht in diesem Jahr nicht", sagte Giffey der Zeitung "Welt". Das Risiko, dass das Virus übertragen werden könne, sei dabei einfach zu groß.

"Kinder zuhause behalten"

Unterstützung kommt von Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Berlin. Er gibt "die ganz klare Empfehlung", die Kinder am Halloween-Abend zuhause zu behalten. So sieht es auch Corinna Balkow, Chefin des Landeselternausschusses Kita Berlin. Sie rät, Halloween in die eigenen vier Wände zu verlegen: Kleine Kinder könnten sich verkleiden und an die Tür der Eltern klopfen, wo dann Süßigkeiten auf sie warten.



Bei den christlichen Kirchen wird die Erfolgsgeschichte von Halloween kritisch gesehen. Kein Wunder, überlagert der neue Brauch doch in Teilen den evangelischen Reformationstag und das den Katholiken so wichtige Gedenken an Allerheiligen, dem 1. November. Mit Schadenfreude dürfte man sich aber auch in den christlichen Gemeinden kaum aufhalten. Corona macht nämlich auch vor Traditionen der Kirchen nicht halt.

Martinszüge 2020 – anders und kleiner als sonst

In Sachen Martinszug gibt das Domradio einen Überblick: Als Veranstaltungen unter freiem Himmel sind Martinszüge laut dem nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium nicht verboten, sofern die Abstandsregeln eingehalten werden. Ab einer bestimmten Teilnehmerzahl bedarf es allerdings eines Hygienekonzepts. Gemeinsames Singen ist und bleibt problematisch.



Einige katholische Bistümer raten ihren Pfarreien, Kitas und den Grundschulen zu kleinen Umzügen ohne Zuschauer. Der Corona-Krisenstab im Bistum Aachen schlägt vor, dass Sankt Martin durch eine Nachbarschaft reitet und die Kinder mit ihren Eltern vor den Häusern stehen. Das Bistum Münster verweist auf ein Martinsfest ganz anderer Art: In der Pfarrei Sankt Franziskus in Duisburg-Homberg basteln Kinder Laternen und schenken sie Anwohnern. Am Abend des 11. November können die Nachbarn die leuchtenden Laternen an Fenstern oder auf Balkonen platzieren. Fotos der Aktion werden dann online geteilt.

"Adveniat" und "Brot für die Welt" ebenfalls betroffen

Die kirchlichen Hilfswerke „Adveniat" und „Brot für die Welt" wollen wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ihre Weihnachtskollekte online durchführen. Wegen der Kontaktbeschränkungen könne es zu Weihnachten keine Spendenkörbe in den Kirchen geben, teilten die Hilfswerke mit. Doch gerade in diesem Jahr sei die Weihnachtskollekte wichtiger als je zuvor, sagte der Adveniat-Chef, Pater Michael Heinz. Corona treffe die Armen in Lateinamerika und weltweit besonders hart.



Die Präsidentin des evangelischen Werkes Brot für die Welt, Cornelia Füllkrug-Weitzel, lenkte die Aufmerksamkeit vor allem auf notleidende Kinder. Millionen Minderjährige seien betroffen, der Schulbesuch falle seit dem Frühjahr vollständig aus. Corona habe dazu geführt, dass wieder mehr Kinder arbeiten müssten, um das Überleben ihrer Familie zu sichern.

