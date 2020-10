Das Europäische Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten sieht die derzeitige Corona-Situation als eine große Bedrohung für die öffentliche Gesundheit.

In den europäischen Ländern hätten die Covid-19-Infektionen in den letzten Wochen erheblich zugenommen, heißt es in einem Bericht der EU-Gesundheitsagentur, der im schwedischen Stockholm veröffentlicht wurde. Der Anstieg der gemeldeten Fälle sei nicht mehr nur auf vermehrte Tests zurückzuführen. Derzeit gebe es nur sechs Länder, in denen eine stabile epidemiologische Situation vorliege. In 25 Ländern, darunter auch in Deutschland, sei die Situation besorgniserregend.

