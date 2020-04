Die weitgehenden Einschränkungen im öffentlichen Leben zeigen nach Erkenntnissen des Max-Planck-Instituts die erhoffte Wirkung.

Die Forschergruppe des Göttinger Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation vermutet, dass die sozialen Kontakte noch etwa zwei Wochen auf ein Minimum beschränkt werden müssen. Danach könnte eine Lockerung möglich sein. Das Team arbeitet mit Modellrechnungen auf Grundlage der täglichen Fallzahlen. Die Leiterin der Gruppe, Viola Priesemann, sagte, die deutsche Gesellschaft könne stolz sein, dass sie diese Wende geschafft habe.

Auch die Untersuchung zur Corona-Ausbreitung im früh betroffenen Kreis Heinsberg legt nach Einschätzung des Bonner Virologen Streeck eine Lockerung der verhängten Beschränkungen nahe. Seine Pilotstudie zeige in einem Zwischenergebnis, dass mit einer Rücknahme von Auflagen bei gleichzeitiger Sicherung der Hygiene-Maßnahmen begonnen werden könne, sagt Streeck in Düsseldorf.

Bundesgesundheitsminister Spahn hatte ebenfalls erste Lockerungen angedeutet. Voraussetzung sei, dass sich die Bevölkerung auch über Ostern an die Kontaktbeschränkungen halte, sagte Spahn dem "Handelsblatt".