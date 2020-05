Die Coronakrise führt auch bei den Minijobs in Deutschland zu einem starken Rückgang.

Wohl erst der Anfang

Die Minijob-Zentrale geht davon aus, dass die Wirkung der Corona-Krise in den Zahlen bis Ende März noch bei weitem nicht abgebildet ist. Der Sprecher der Behörde, Wolfgang Buschfort, findet aber schon den Rückgang im ersten Quartal dramatisch. Selbst in der Finanzkrise 2009/2010 sei dieses Ausmaß nicht erreicht worden, sagte er dem Deutschlandfunk. Die Entwicklung sei für ihn rätselhaft, da eigentlich auch bei Minijobs Kündigungsfristen von vier bis sechs Wochen zu beachten seien.



Viele Menschen sind auf den 450-Euro-Job angewiesen

Buschfort warnte davor, das gesellschaftliche Problem zu unterschätzen. 450-Euro-Jobs seien zwar nur ein Zusatzverdienst. Doch viele Menschen seien auf das Geld angewiesen, etwa für Ratenzahlungen. Außerdem seien die Beschäftigten schlecht abgesichert, ohne Anspruch auf Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld, betonte der Sprecher der Minijob-Zentrale.



