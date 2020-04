Die Verdopplungszeit bei der Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen in Deutschland hat sich in den vergangenen Tagen verlangsamt.

Für ganz Deutschland liegt sie nun bei 11,2 Tagen. Die Lage in den Bundesländern ist unterschiedlich. In den großen Flächenländern liegt die Verdopplungszeit in Nordrhein-Westfalen bei 13,1Tagen, in Baden-Württemberg bei 12,5 Tagen und in Bayern bei 9,7 Tagen. In Berlin sind es inzwischen 12,8 Tage, in Hamburg 12,4. Im Saarland hingegen liegt die Verdoppelungszeit bei 5,5 Tagen, in Sachsen bei 11,0 Tagen.

Die Lage international

In den USA und Großbritannien liegt die Zeit mit 5,0 beziehungsweise 5,1 Tagen derzeit deutlich niedriger. Für Frankreich werden 7,7 Tage angegeben. Für Spanien und Italien sind es 8,2 beziehungsweise 15,8 Tage. Südkorea ist inzwischen bei 67 Tagen angekommen.



Diese Angaben gehen auf Berechnungen der "Süddeutschen Zeitung" zurück, die dafür die Entwicklung der Fallzahlen in den vergangenen fünf Tagen berücksichtigt hat. Die Zeitspanne, in der sich die Zahl der Infizierten verdoppelt, ist ein wichtiges Kriterium für die Ausbreitung einer Pandemie, weil im exponentiellen Wachstum große Gefahren liegen.

Die Messlatte der Bundeskanzlerin

Bundeskanzlerin Merkel hatte zunächst erklärt, eine Verdoppelungszeit von ungefähr zehn Tagen sei anzustreben, ehe über eine Lockerung der Beschränkungen im öffentlichen Leben gesprochen werden könne. Dies sei angemessen, wenn das Gesundheitssystem nicht überlastet werden solle. Letztlich geht es darum, dass die Zahl der schwer Erkrankten zu keinem Zeitpunkt die Kapazitäten der Krankenhäuser übersteigt, vor allem bei der Beatmung. Das war in einigen anderen Ländern geschehen. Inzwischen veränderte Merkel diese Position jedoch. Sie meinte am Mittwoch, der Zeitraum müsse über zehn Tagen liegen, eher bei bis zu 14 Tagen.



Mit der Entwicklung der verschiedenen Indikatoren der Corona-Pandemie beschäftigt sich regelmäßig auch Deutschlandfunk-Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth.

