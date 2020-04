Mehr als 200 rumänische Arbeiter eines Schlachthofs im baden-württembergischen Birkenfeld haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

Bei ihnen handelt es sich nach Angaben der Regierung in Bukarest nicht um Saisonarbeiter, sondern um Beschäftigte von Subunternehmen eines deutschen Fleischbetriebs. Insgesamt seien dort 500 Rumänen beschäftigt. Auch andere Mitarbeiter sollen infiziert sein. Alle befänden sich in Isolation. Wie der "Schwarzwälder Bote" berichtet, wurden insgesamt 1.100 Menschen getestet, die auf dem Schlachthof in der Nähe von Pforzheim arbeiten oder mit Beschäftigten Kontakt hatten.



Die Frauen und Männer portionieren und verpacken in Birkenfeld Fleischprodukte für Supermärkte. Der rumänische Konsul Florea berichtete, auch einige seiner im benachbarten Bad Krozingen 300 Spargel stechenden Landsleute hätten sich angesteckt. Dort sei ein Mann gestorben.

