Bundesaußenminister Maas hat China aufgerufen, sich umfänglich an der Aufklärung der Herkunft des neuen Coronavirus zu beteiligen.

Die ganze Welt habe ein Interesse, dass der genaue Ursprung des Erregers geklärt werde, sagte der SPD-Politiker der Funke Mediengruppe. China könne hier unter Beweis stellen, wie transparent es mit dem Thema tatsächlich umgehen wolle. Maas betonte, fundierte Antworten darauf aber müsse die Wissenschaft geben, nicht die Politik.



Hintergrund ist ein westliches Geheimdienstpapier, in dem Peking für den Umgang mit der Krise kritisiert wird. Es stammt von der "Five Eyes" genannten Allianz der USA, Großbritanniens, Australiens, Kanadas und Neuseelands. Der Bericht führt Vertuschungen chinesischer Behörden an und erwähnt auch riskante Forschungsarbeiten in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan. Dort war das Virus im Dezember erstmals aufgetaucht. Über das Dossier hatte zuerst eine australische Zeitung berichtet.