In China waren einem Bericht zufolge in diesem Jahr so viele Journalisten in Haft wie in keinem anderen Land der Welt.

Das Komitee zum Schutz von Journalisten mit Sitz in New York gab die Zahl mit mindestens 48 an. Die Zahl der Inhaftierungen habe stetig zugenommen, seit sich die Macht von Präsident Xi gefestigt habe. China löst demnach die Türkei an der Spitze der Statistik ab. Dort waren im laufenden Jahr 47 Journalistinnen und Journalisten inhaftiert. In Saudi-Arabien und Ägypten waren es jeweils 26. Das Komitee berichtet von mindestens 250 Journalisten weltweit, die wegen ihrer Arbeit in Gewahrsam genommen wurden.