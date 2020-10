Die Genschere CRISPR-Cas9 ist eine große Hoffnungsträgerin auf vielen Gebieten der Wissenschaft: Das Verfahren, bei dem DNA-Bestandteile von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen mit extrem hoher Präzision ausgetauscht oder gelöscht werden können, soll helfen, neue Krebstherapien zu entwickeln, schädlings- und fäulnisresistentes Getreide und "den Traum wahr werden lassen, Erbkrankheiten zu heilen" - so das Nobelpreis-Komitee, das Emmanuelle Charpentier und Jennifer A. Doudna zu den Nobelpreisträgerinnen 2020 ernannt hat.

Die beiden Genforscherinnen haben das Genschere-Verfahren im August 2012 entschlüsselt und beschrieben. Methoden, um Genmaterial zu verändern, gab es schon zuvor, allerdings mit hoher Ungenauigkeit und Streubreite. CRISPR-Cas9 dagegen ist ein gentechnisches Präzisions-Werkzeug: Eine Schere, mit der sich Erbmaterial schneiden und nach Wunsch umbauen und ergänzen lässt. Dazu noch preiswert und so einfach in der Handhabung, auch für Studenten mit wenig Laborerfahrung.

(dpa/Alexander Heinl)Chemie-Nobelpreis geht an zwei Genforscherinnen

Der Nobelpreis 2020 für Chemie geht an zwei Frauen: Die französische Genetikerin und Biochemikerin Emmanuelle Charpentier und die US-amerikanische Biochemikerin Jennifer Doudna erhalten den Preis für die Entwicklung einer Methode zur Erbgut-Veränderung.



Zielfernrohr und Protein-Schere

Molekularbiologisch besteht das CRISPR-Cas9-Verfahren aus zwei RNA-Molekülen, genannt CRISPR- und tracrRNA, sowie einem Proteinmolekül Cas9. RNA ist ein Informationsträger in allen lebenden Zellen, der dem Erbmolekül DNA ähnelt, aber vielseitiger ist. So wird RNA etwa von Bakterien benutzt, um schädliche Viren in ihrem Innern aufzuspüren. Beim Genschere-Verfahren bildet RNA eine Suchvorrichtung, die in der Lage ist, jede Stelle im Erbgut aufzuspüren: Die RNA-Moleküle wirken gewissermaßen wie ein Zielfernrohr, mit dem eine bestimmte DNA, zum Beispiel das Erbmolekül eines Virus, anvisiert wird und dann gezielt vom Cas9-Protein zerschnitten und damit unschädlich gemacht werden kann.

"Der Gentechniker muss lediglich eine RNA konstruieren, die genau auf den Bereich der DNA passt, der verändert werden soll", hat Charpentier die Methode im Deutschlandfunk beschrieben. "Die RNA führt das Protein Cas9 zur DNA, und das schneidet genau an dieser Stelle."

Die CRISPR-Cas9-Genschere hat bei allen bisher getesteten Organismen funktioniert: Pflanzen, Tiere und Menschen. Das Verfahren hat damit das Potenzial, Medizin und Landwirtschaft grundlegend zu revolutionieren.

(picture alliance/dpa - Everett Collection)Die CRISPR-Cas-Revolution - Jennifer Doudna im Interview

Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier werden 2020 den Nobelpreis für Chemie bekommen, für ihre Entwicklung der Genschere CRISPR-Cas9. Über die Chancen und Risiken der Technologie hat Doudna im Interview mit dem Deutschlandfunk gesprochen.

Medizinethische Debatte - Angst vor dem Designerbaby

Weil sich mit der Genschere Erbgut so einfach manipulieren lässt, ist aber längst auch eine medizinethische Debatte entfacht: Nachdem im April 2015 eine chinesische Arbeitsgruppe Experimente mit menschlichen Embryonen veröffentlichte und eine britische Forschungseinrichtung ebenfalls die Erlaubnis zur Manipulation von Embryos bekam, forderten Genforscher ein Moratorium über den Einsatz und die Grenzen der Technik, unter ihnen auch die spätere Nobelpreisträgerin Doudna, die einen Ethik-Gipfel einberief.

In der Humanmedizin kam das Verfahren bislang im Rahmen einer Gentherapie für die Sichelzellerkrankung zum Einsatz: eine Erbkrankheit, die vor allem im Malaria-Gürtel verbreitet ist. Forscher aus Deutschland und den USA erprobten einen Therapieansatz mit dem CRISPR-Cas9-Verfahren und konnten erste Erfolge erzielen. Kritisch betrachtet wurden dabei jedoch die heftigen Nebenwirkungen und ungewissen Risiken der Therapie.

(picture-alliance / dpa / chromorange)Heikle Gentherapie - CRISPR-Cas bei Sichelzellkrankheit

Es gibt Menschen, deren Blutkörperchen sich zu Sicheln verformen. Sie leiden unvorstellbare Schmerzen und leben nur kurz. In den USA sind es meist Afroamerikaner, an ihnen wurde die Gentherapien mit der revolutionären CRISPR-Schere getestet.



Streit um Gentechnik in der Landwirtschaft

Eine weitere Diskussion gibt es um den Einsatz des Verfahrens in der Landwirtschaft. Der Europäische Gerichtshof hat im Jahr 2018 entschieden, dass Pflanzen- und Saatgutzüchtungen, bei denen das Genschere-Verfahren zum Einsatz kommt, als gentechnisch verändert eingestuft werden - und damit in der Europäischen Union verboten sind. Nach der Einschätzung vieler Agrarwissenschaftler unterscheidet sich die DNA von Genom-editierten Pflanzen aber oft nicht von jener klassisch gezüchteter Sorten und bringen dementsprechend kein höheres Risiko mit sich. Sie befürchten, dass Europa bei Forschung und Agrarwirtschaft abgehängt wird gegenüber Staaten außerhalb der EU, die Genom-editierte Nutzpflanzen nicht als gentechnisch veränderte Organismen klassifizieren.

(Universität Göttingen)Agrarwissenschaftler Qaim: "Gentechnik bringt keine neuartigen Risiken mit sich"

Das in der EU geltende Saatverbot von Genom-editierten Nutzpflanzen entspreche nicht dem Stand der Forschung, sagte Agrarwissenschaftler Matin Qaim im Dlf. Gentechnisch veränderte Pflanzen seien genauso sicher wie konventionelle, das europäische Gentechnikrecht müsse umfassend reformiert werden.

Zu beachten sind auch sozioökonomische Folgen des Einsatzes von Gentechnik: Große Hersteller von Saatgut wie Monsanto konnten auf diesem Gebiet bislang von einem Wettbewerbsvorsprung und ihrer Marktmacht zehren. Günstigere Gentechnik-Verfahren wie CRISPR-Cas könnten es künftig auch kleineren Landwirtschaftsbetrieben und Genossenschaften ermöglichen, mehr davon einzusetzen. Die größere Ausbringung von Pestiziden wiederum könnte indirekt Folgen für die Umwelt mit sich bringen.

Die Funktionsweise von CRISPR-Cas9 (Max-Planck-Gesellschaft):