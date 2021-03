Das Filmdrama "Nomadland" hat nach seinem Erfolg bei den Golden Globes auch beim US-Kritikerpreis abgeräumt.

Das Road-Movie mit Frances McDormand wurde bei den "Critics Choice Awards" als bester Film ausgezeichnet. Chloé Zhao erhielt den Preis für die beste Regie. Zwei weitere Preise bekam "Nomadland" für die beste Kamera und das beste adaptierte Drehbuch. Damit gilt "Nomadland" nun als großer Oscar- Favorit.



Zu besten Komödie erklärten die US-Kritiker "Palm Springs". "Ted Lasso" gewann als beste Comedy-Serie und "The Crown" wurde mit der Auszeichnung für die beste Drama-Serie bedacht.

Wieder kein Preis für Helena Zengel

Die zwölfjährige Berlinerin Helena Zengel ging für ihre Rolle an der Seite von Tom Hanks in dem Western "Neues aus der Welt" wieder leer aus. In der Kategorie "Bester junger Schauspieler" gewann der vier Jahre jüngere Alan Kim. Im Familiendrama "Minari" spielt er den Sohn einer südkoreanischen Einwandererfamilie im US-Bundesstaat Arkansas der 80er-Jahre.

