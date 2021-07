Berlins Regierender Bürgermeister Müller hat anlässlich des heutigen Christopher Street Days zu einer Bekämpfung homophober Denkmuster aufgerufen.

Berlin gelte zwar als die Regenbogenhauptstadt Europas, doch auch hier seien homophobes Denken und Handeln ein Problem, sagte Müller. Dem müsse man sich gemeinsam entgegenstellen. Er verwies zugleich darauf, dass die Lebenswirklichkeit von Lesben, Schwulen und Transgender in vielen anderen Ländern der Welt schwieriger sei als in Deutschland. Selbst in Europa könne man sehen, dass diskriminierende Positionen in neuen Gesetzen Niederschlag fänden, betonte der SPD-Politiker.



In Berlin werden heute rund 20.000 Menschen bei der CSD-Parade erwartet. Der Zug soll vorbei am Bundesrat und Brandenburger Tor in Richtung Siegessäule ziehen. Wegen der Corona-Pandemie gelten Abstandsregeln und eine generelle Maskenpflicht. Eine Abschlusskundgebung gibt es nicht.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.