In München haben mehr als 150.000 Menschen den Christopher-Street-Day gefeiert.

Die Parade in der bayerischen Landeshauptstadt ist die größte Demonstration von Schwulen, Lesben und Transgender im süddeutschen Raum. Sie fand zum 40. Mal statt.



Während der Parade gab es Proteste gegen die Teilnahme der Gruppe "Lesben und Schwule in der Union", also in CDU und CSU. Der Wagen wurde auf der Route durch die Stadt zweimal blockiert. Auch einem Wagen der Bundeswehr wurde kurzzeitig die Weiterfahrt verwehrt.



Die Paraden zum Christopher-Street-Day erinnern in diesem Jahr an den 50. Jahrestag der Stonewall-Proteste in den USA. Am 28. Juni 1969 hatte die Polizei das Stonewall Inn gestürmt, eine Schwulenbar in der Christopher Street im New Yorker Greenwich Village. Es folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften.