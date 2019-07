In Köln werden heute Hunderttausende zum Christopher Street Day erwartet. Es ist neben der Berliner Parade eine der größten Veranstaltungen von Schwulen, Lesben und Transgender in Europa. Dabei geht es auch um politische Anliegen. Gabriela Lünsmann, Rechtsanwältin und Mitglied im Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes, forderte im Deutschlandfunk ein deutliches Eintreten der Politik gegen homophobe Gewalt. Außerdem müsse die Kriminalstatistik Angriffe auf Schwule, Lesben und Transgender gesondert erfassen.

So wie antisemitische Gewalt verurteilt werde, müsse auch Gewalt gegen LGBT-Menschen öffentlich verurteilt werden, sagte Lünsmann im Dlf. Rechtliche Gleichstellung sei wichtig, führe aber nicht dazu, dass diese Formen der Gewalt aus der Gesellschaft verschwänden. Im Internet seien heute Dinge sagbar, die es vor einigen Jahren nicht gewesen seien. Dieser Entwicklung müsse man ebenso entgegensteuern, wie bei antisemitischer und rassistischer Gewalt forderte Lünsmann. Dazu brauche man "definitiv" auch eine bessere Kriminalstatistik. Bisher würden homophobe Delikte nicht ausreichend dokumentiert.

"Es geht um Respekt - nicht um ein Sprachverbot"

Auch "nicht harmlose Scherze" von Politikern und Politikerinnen machten deutlich, dass noch nicht alle verstanden hätten, wie wichtig es sei, Minderheiten, aber auch Frauen zu respektieren. Es müsse Ausdruck demokratischer Kultur sein, sowas gerade nicht zu tun. Lünsmann wehrte sich gegen den Vorwurf eines übertriebenen moralischen Anspruchs. Es gehe darum, wie man übereinander und miteinander spreche, nicht um ein Sprachverbot.

Hunderttausende bei Gay-Pride-Parade in Madrid

Gestern hatten Hunderttausende in Madrid ein Zeichen für die Rechte von Homosexuellen gesetzt. Nach Polizeiangaben gingen rund 400.000 Menschen auf die Straße. Auch in anderen europäischen Städten gab es Gay-Pride-Paraden. Sie erinnern in diesem Jahr auch an den 50. Jahrestag der Stonewall-Proteste in den USA. Am 28. Juni 1969 hatte die Polizei das Stonewall Inn gestürmt, eine Schwulenbar in der Christopher Street im New Yorker Greenwich Village. Es folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften.