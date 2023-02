Asylpolitik

Die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz hält den geplanten Flüchtlingsgipfel im Bundesinnenministerium für unzureichend. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Lindholz betonte, viele Kommunen hätten keine Kapazitäten mehr, um weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Nach Ansicht der migrationspolitischen Sprecherin der Grünen, Polat, muss es auch verstärkt um Integration gehen. Im Deutschlandfunk sagte sie, man müsse gemeinsam mit den Kommunen feststellen, wo Bedarf bestehe. Aus Sicht ihrer Partei seien dies vor allem Investitionen in Schul- und Kitaplätze. Angesichts der Probleme bei der Unterbringung von Geflüchteten verwies die Grünen-Politikerin darauf, dass es bei Bundesliegenschaften nach wie vor zwölf Prozent Leerstand gebe. Auch das Thema der dezentralen Unterbringung von Asylsuchenden bei Verwandten müsse man in den Blick nehmen.

Faeser will Kommunen "rasch entlasten"

Faeser hatte gestern Abend im ZDF angekündigt, rasch zu einem neuen Flüchtlingsgipfel ins Bundesinnenministerium einzuladen. Dabei müsse es darum gehen, die Kommunen schnell zu entlasten. Allein im vergangenen Jahr habe der Bund den Ländern schon 3,25 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt; in diesem Jahr seien es 2,7 Milliarden, betonte die SPD-Politikerin. Sie forderte die Länder auf, das Geld auch an die Kommunen weiterzuleiten. Neben der finanziellen Hilfe müsse es auch kurzfristig um mehr Wohnraum gehen, dazu gebe es Gespräche mit dem Bundesbauministerium. Außerdem will Faeser in der EU auf eine bessere Verteilung der Flüchtlinge dringen. Sie plane dazu Gespräche mit Spanien und Frankreich, die noch Kapazitäten bei der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen hätten.

