Die CSU hat die Äußerungen von CDU-Parteichefin Kramp-Karrenbauer in der Kanzlerkandidatenfrage kritisiert.

Man sei sehr verwundert über das Vorgehen, das so nicht abgesprochen gewesensei, hieß es aus der CSU-Spitze in München. Die Christlich-Soziale Union gehe fest davon aus, dass die Suche nach dem gemeinsamen Kanzlerkandidaten wie in der Vergangenheit auch Sache der dann amtierenden Parteichefs der beiden Schwesterparteien sei.



Kramp-Karrenbauer hatte zuvor in Berlin erklärt, sie sehe in der Ende April anstehenden Entscheidung über einen neuen Parteivorsitzenden auch ein wichtiges Signal für die künftige Kanzlerkandidatur der CDU. Mit der Entscheidung auf dem Delegiertentreffen werde die Frage geklärt, wer der Bewerber der Union sei, sagte sie.



Der frühere Unionsfraktionschef Merz, der als ein Kandidat für das Amt des CDU-Chefs gilt, kündigte am Abend eine Pressekonferenz für morgen an.