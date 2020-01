CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat sich hinter die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Söder nach einer Kabinettsumbildung im Bund gestellt.

Zwar sei die Koalition besser als ihr Ruf, sagte Dobrindt dem Sender n-tv. Allerdings werde auch neue Dynamik gebraucht. Söder hatte sich unlängst für eine Verjüngung des Bundeskabinetts ausgesprochen. Namen nannte er dabei allerdings nicht.



Die innenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Vogt, nannte es im Deutschlandfunk ein stilloses Vorgehen, Leute anzuzählen, ohne zu sagen, wer gemeint sei. Im Übrigen komme es nicht auf Personen an, sondern auf Inhalte.

CSU-Klausur in Seeon

Im oberbayerischen Kloster Seeon kommen die Abgeordneten der CSU im Bundestag heute zu ihrer Jahresauftakt-Klausur zusammen. Mehrere Beschlusspapiere wurden bereits vorab bekannt. Unter anderem will die CSU erneut versuchen, die Zahl sogenannter sicherer Herkunftsländer von Asylbewerbern auszuweiten. Die Große Koalition scheiterte mit einem ähnlichen Vorstoß im Bundesrat. Zudem setzen sich die Christsozialen dafür ein, die Strafunmündigkeit von Kindern überprüfen zu lassen und bei jungen Menschen zwischen 18 und 21 regelmäßig das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden.



Die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag, Vogt, wies diesen Vorstoß zurück. Man müsse überlegen, wo Strafen sinnvoll seien und welchen Effekt sie hätten, sagte Vogt im Deutschlandfunk. Sie betonte, dass im Jugendstrafrecht die Möglichkeit einer Wiedereingliederung in die Gesellschaft oft besser sei.

FDP-Dreikönigstreffen in Stuttgart

Die FDP stimmt sich bei ihrem Dreikönigstreffen in Stuttgart auf das politische Jahr ein. Auch die Hamburger Spitzenkandidatin von Treuenfels wird teilnehmen. In der Hansestadt berät der Bundesvorstand der Grünen heute und morgen unter anderem über die Sozial- und Wirtschaftspolitik. In Hamburg findet in sieben Wochen die Bürgerschaftswahl statt.